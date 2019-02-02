İzmir’i dinliyor çözüm üretiyor

AK Parti Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Nihat Zeybekci bir ilke imza atarak başlattığı uygulamayla İzmirliler'in düşüncelerini, şikayetlerini, önerilerini ve taleplerini dinliyor. Vatandaşın kendisine ulaşarak kente ilişkin beklentilerini, sorunlarını öğrenmek amacıyla 0552 175 3535 WhatsApp hattında "Zeybekci İzmir'i Dinliyor", Twitter, Facebook ve Instagram ise #ZeybekciİzmiriDinliyor etiketiyle başlatılan çalışmaya 10 günde 10 bini aşkın İzmirli mesaj gönderildi. Kendisine gelen mesajları ekibiyle inceleyen Zeybekci, bunlara görüntülü olarak verdiği cevaplarda; kentsel dönüşümden altyapıya, ulaşımdan trafik problemlerine kadar birçok alanda çözümlerini anlattı.

"FIKRINIZ ÖNEMLI"

Kategorisine göre başlıklar altında toplanan mesajlara, sosyal medya hesapları üzerinden görüntülü cevap vermeye başlayan Zeybekci, kendisine gönderilen ya da şehrin sokaklarında gezerken karşılaştığı, toplantılarla bir araya geldiği İzmirliler'e, ilgilerinden, yaklaşımlarından, desteklerinden dolayı teşekkür etti. Gelen mesajları tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Zeybekci, "Sevgili hemşerilerim İzmir'i dinliyoruz, sizi dinliyoruz. WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarımıza binlerce mesaj geldi. Mesajlarda anlatılanlardan İzmir'e yönelik projelerimizde yararlanıyoruz. İzmirli'nin düşüncesi, fikri, önerisi bizim için çok önemli. Bu yüzden mesajlarınızı göndermeyi sürdürün, bekliyorum. Bizim için çok değerlisiniz. Sizi dinlemeye, önerilerinizi projeye dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

İŞTE SORU VE CEVAPLAR;

DOĞUKAN SOYSAL: Nihat abi, İzmir'deki trafik sorununa nasıl bir çözüm olacak? - Nihat Zeybekci: 30'un üzerinde köprülü geçit ve battı-çıktıyla, raylı sistemlere yapılacak eklemelerle, toplu ulaşımdaki projelerle, yeni kavşak ve yeni alternatif yol düzenlemelerimizle İzmir trafiğini inşallah 1 yıl içinde hissedeceğiniz şekilde rahatlatacağız.

TANER KOYUNCU: Gaziemir ve Karabağlar'ın birçok mahallesinde kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Çözüm olacak mı? - Nihat Zeybekci: Birinci kuralımız vatandaşın mutlu olacağı, razı olacağı bir çözümü hedeflemek. Vatandaşımızın kabul etmeyeceği formülü onlara götürmeyeceğiz.

ALIAĞALILAR:

Aliağa'ya doğalgaz gelecek mi? - Nihat Zeybekci: İzmir'in tümüne yönelik altyapı çalışmaları hızla başlatılacak.

ALI ŞENOL:

Kemeraltı'nın içler acısı hali ne olacak? - Nihat Zeybekci: Kemeraltı, İzmir'in özetinin, ticaretinin, tarihinin ve ruhunun bulunduğu yerdir. Turistlerin, yerli ve yabancı ziyaretçilerin illaki gitmek istedikleri, uğramak istedikleri yer haline getireceğiz.

CAN CANCI: Çankaya'da tramvay trafiği kitliyor. Çözüm bulunacak mı? - Nihat Zeybekci: Düzenlemeye gidilecek. Bu bölgede köprülü kavşak ve battı-çıktıların hızla yapılacak.



KSK'LI TARAFTARLAR:

Karşıyaka Stadı'nın durumu ne olacak? - Nihat Zeybekci: İnşallah en kısa zamanda Karşıyaka stadının önündeki hukuki engeller kaldırılmış olacak, ihaleye hazır hale getirilecek.

İZMIRLILER:

Harmandalı'daki çöplük ne olacak? - Nihat Zeybekci: Maalesef İzmir'in çöpleri tabiata atılıyor. İzmir'i bu yüz kızartıcı, ilkel ortamdan mutlaka ve mutlaka kurtaracağız.