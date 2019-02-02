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Liderin muhteşem 4’lüsü

Giriş Tarihi: 2.2.2019
Liderin muhteşem 4’lüsü
SPOR Toto 1. Lig'de geçtiğimiz haftayı Gençlerbirliği'nin 1 puan önünde lider tamamlayan Denizlispor'a bu sezon hayat veren isimler Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz oldu. Yeşil-siyahlıların hücumdaki en önemli oyuncuları olan bu dörtlü atılan 35 golün 28'ine imzalarını koydu. Denizlispor'un en tecrübeli futbolcularından olan Mehmet Akyüz 8 golle en skorer isim olurken, Recep ve Ziya rakip ağları 7 kez sarstı. Burak Çalık da attığı 6 golle liderlikte önemli pay sahibi olmayı başardı.

CHİKH HOROZ'DA
Denizlispor transferin son günü kadrosunu Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Bilal Ould Chikh ile güçlendirdi. Oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Geçen sezon Utrecht'te 15 maça çıkıp 1 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncunun yarın Hatayspor maçında oynayabileceği öğrenildi.
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Liderin muhteşem 4’lüsü
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