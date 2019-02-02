Liderin muhteşem 4’lüsü

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de geçtiğimiz haftayı Gençlerbirliği'nin 1 puan önünde lider tamamlayan Denizlispor'a bu sezon hayat veren isimleroldu. Yeşil-siyahlıların hücumdaki en önemli oyuncuları olan bu dörtlü atılanDenizlispor'un en tecrübeli futbolcularından olanliderlikte önemli pay sahibi olmayı başardı.Denizlispor transferin son günü kadrosunu Hollanda'nın Utrecht takımında forma giyen sağ kanat oyuncusu Bilal Ould Chikh ile güçlendirdi.Geçen sezon Utrecht'te 15 maça çıkıp 1 gol kaydeden 21 yaşındaki oyuncunun yarın Hatayspor maçında oynayabileceği öğrenildi.