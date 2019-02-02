Satrançta 12 yaşında 100. madalyasını aldı

BUGÜN NELER OLDU

TürkıyeKüçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları'na Türkiye'nin 81 ilinden toplam 2 bin 810 sporcu katıldı. Bir hafta süren yarışmalar sporcuların zorlu mücadelelerine sahne olurken, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Gülcan Sena Kayış da Küçükler- 12 Yaş Kızlar kategorisinde ikinci olarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, 6. kez üst üste kazandığı ikincilik derecesiyle başarılması zor bir rekora da imza attı. Turnuvayı birinci ile eş puanda namağlup tamamlayan Gülcan Sena Kayış, 1-12 Ağustos tarihleri arasında Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı.Gülcan Sena, 12 yaşında böylelikle 100. madalyasını kazanmış oldu.