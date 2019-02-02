Torbalı’da Uygur isyanı: Bizden o adaya oy çıkmaz

BUGÜN NELER OLDU

CHP'DE bir önceki MYK'da Torbalı Belediye Başkan adayı olarak Övünç Demir gösterilmesine rağmen, son MYK toplantısı ve parti meclisi toplantısında eski belediye başkanı Ramazan İsmail Uygur'un aday olarak açıklanması da ilçeyi karıştırdı. Sosyal medya üzerinden genel merkezi mesaj yağmuruna tutan partililer, #TorbalıdaSorunVar, başlığıyla kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Sosyal Medya üzerinde örgütlenen partililer, Ramazan İsmail Uygur'un Torbalı Belediye Başkanlığı döneminde belediye tabelasından T.C ibaresini kaldırmasını, ilçe meydanında Atatürk heykelinin yanına kendi heykelini yaptırmasını ve yakın zamanda CHP'nin Roman Milletvekili Özcan Purçu'ya ağır hakaretlerde bulunduğunu hatırlattı. Vatandaşlar, "Bizden bu adaya oy çıkmaz" dedi. Öte yandan Bayraklı'dan 12 otobüsle Ankara'ya giden çok sayıda vatandaş CHP Genel Merkezi önünde eylem yaparak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yeniden aday gösterilmesini istedi.