Anne-kız kanseri yenmeyi başardı

İzmir'de, üç ay arayla meme kanseri tanısı konulan Yağmur Öztürk (30) ile annesi Betigül Özönans (64), birlikte mücadele edip, 'genetik kader'i yendi. Yağmur Öztürk, mücadeleye kanseri kabullenerek başlayıp, zaferle çıktıklarını söyledi. Konak'ta yaşayan bir çocuk annesi 30 yaşındaki pilates eğitmeni Yağmur Öztürk, geçen yıl şubat ayında göğsündeki kitleden şüphelenmesi sonrası başvurduğu Kent Onkoloji Merkezi'nde ameliyat oldu. Öztürk'ün göğsünden alınan parçada yapılan patolojik incelemede kitlenin kötü huylu olduğu ve iki lenfe de yayıldığı belirlendi. Ameliyatın ardından kemoterapi ve ışın tedavisi gören Öztürk'ün 64 yaşındaki annesi Betigül Özönans'a da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanseri teşhisi kondu. Sol göğsünde 4 santimetre çapında kitle saptanan Özönans, kızıyla aynı merkezde yapılan ameliyatla göğsü alınarak kemoterapi tedavisi gördü. Anne ve kızı tedavi sonunda kanseri yenerek sağlıklarına kavuştu. Kontrolleri için hastaneye gelen Yağmur Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, o zor günleri annesi, eşi ve 3 yaşındaki oğlunun destekleriyle aştığını söyledi. Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ve bu süreçte moralini hiç bozmadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Sadece kabullenerek, eğlenerek, tadını çıkararak, biraz da şımararak bu zamanı atlattım. Bu hastalıkla yolu kesişenler öncelikle kesinlikle 'neden ben' diye sormasınlar. Herkesin, her insanın bedeninde kanser yatıyor. Karşınıza çıktığında bir 'dur' deyin. Evet geldin ama ben seni tedavi edebilirim, geçip gidersin sadece 6 aylık bir süreç var. Evet saçların dökülecek, saçların, kirpiklerin dökülecek ama her şeyin çözümü var. Saçıma bir eşarp takarım gezerim, kaşımı boyar gezerim, bir takma kirpik taktırırım çok da güzel olur. 6 ayda böyle geçer gider diye gayet hoş bir şekilde, kendinize inanarak geçirebilirsiniz."

ANNE KIZ DAYANIŞMASI

Öztürk, annesinin kanser olduğunu internetten test sonuçlarına baktığında öğrendiğini, kendisine güçlükle söyleyebildiğini belirterek tedavi sürecindeki zorlukları anne kız dayanışmasıyla atlattıklarını ifade etti. Anne Betigül Özönans da kızına kanser tanısı konduğunda çok üzüldüğünü, aynı tanıyı kendisi aldığı zaman ise hiç üzülmediğini dile getirdi. Kanser hastalığına ailecek alıştıklarını vurgulayan Özönans, "Tedavi olunca geçeceğine de inandığım için çok fazla etkilenmedim. Stresten uzak duruyorum. Diğer hastalara da morallerini yüksek tutmalarını, beslenmelerini, tedavilerine, doktorların söylediklerine kesinlikle uymalarını öneririm" dedi. Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gürbüz Görümlü ise Öztürk'ün çok pozitif bir hasta olduğunu, annesini de bu süreçte hiç yalnız bırakmadığını söyledi.