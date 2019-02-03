Denizli’de feci kaza: Polis memuru öldü

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Denizli'nin Honaz ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu bir polis memuru yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki 32 AB 535 plakalı minibüs iddiaya göre, kırmızı ışıkta geçerek kavşakta seyir halinde olan Fahri Can Acamoğlu (25) yönetimindeki otomobile, ardından yol kenarındaki Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki 20 minibüse çarptı. Kazada polis memuru olduğu öğrenilen Fahri Can Acamoğlu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Acamoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acamoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen minibüsün, kavşakta dönmek isteyen otomobile çarpması görülüyor. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Kara C.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Fahri Can Acamoğlu için Honaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Törende, merhumun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.