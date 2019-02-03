Kayak merkezi tatilcilerle doldu

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Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına ugradı. Birçok kisi, yogun sis ve tipiye ragmen kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kar kalınlıgının 1 metreye ulastıgı, 9 pistin yer aldıgı tipiye aldırmadan kayak yaptı. 'Denizli'nin ikinci bazıları ise kızaga binerek, eglenceli vakit geçirdi. Kayak için kızıyla birlikte Izmir'den gelen Adem Canbası, tesisi çok begendigini belirterek, "Gerçekten harika bir ortam var. Tipi ve sise ragmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel degil. Kar kalitesi inanılmaz tesiste, Türkiye'nin çesitli kentlerinden gelen yerli turistler, yogun sis ve ci beyaz cenneti' olarak da nitelendirilen kayak merkezinde, bazı turistler, telesiyeji kullanıp, kayak yaparken, digini güzel. Kızım ile birlikte çok eglendik" dedi. Lise ögrencisi Esma Canbası ise tatilde kayak yapmanın eglenceli oldugunu dile getirerek, "Tatil için en uygun yerlerden biri. Babamla dogru tercih yaptıgım için mutluyum. Hava soguk olsa bile egleniyoruz" diye konustu.