Çandarlı Limanı ile denizciler kazanacak

BUGÜN NELER OLDU

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir'e yaptıkları ziyarette, Aliağa'da, İzmir'de ve Kuşadası'ndaki toplantılarda üyelerle bir araya geldi. Denizcilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ı ziyaret etti ve bölgedeki limanları gezdi. Swissotel Büyük Efes Oteli'nde düzenlenen İzmir üye toplantısında çeşitli konularda müjde veren Kıran, "Denizciliği anlatmak ve sektörün sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın, devletin planlamasında Çin'in başlattığı Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin demiryolu ayağının denize çıkış noktası olarak yer aldığını vurgulayan Kıran, "Burada liman projesi mutlaka bir şekilde yapılacaktır. Oda olarak bu projenin en optimum hangi şekilde yapılması gerektiğini bulup onun için çalışmalıyız" diye konuştu. Üyesi olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon Kurulu'nun gündeminde Kemalpaşa Lojistik Bölgesi'nin bulunduğunu belirten Kıran, lojistik bölgenin hayata geçtiği zaman İzmir'e önemli bir ekonomik katkı ve avantaj sağlayacağını söyledi.