Güneşin ardından yağışlı hava geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR, başta olmak üzere Ege Bölgesi illeri, geçen ocak ayında rekor yağışlar aldı. Sağanak yağmur nedeniyle evlerinden çıkamayan İzmirliler, geçen cuma gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle adeta baharı yaşadı. Yarıyıl tatilinin son günlerinde İzmirliler, piknik alanlarına, deniz kenarlarına akın etti, güzel havanın tadını çıkardı. Ancak meteorolojik verilere göre, güzel havanın yerini bugünden itibaren yağışlı ve soğuk hava alacak. Salı akşam saatlerinden itibaren çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağmur etkili olacak. Ayrıca fırtınayla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. İzmir'de hava yarından itibaren hafta boyunca gökgürültülü ve sağanak yağışlı olacak, sıcaklık bugün 21, çarşamba 17, perşembe 16, cuma, cumartesi ve pazar 14 derece seyredecek. Öte yandan Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de son 38, Manisa'da ise son 74 yılın en yağışlı ocak ayı yaşandı. 1-24 Ocak tarihleri arasında Konak'a metrekareye 299.3, Seferihisar'a 320.8, Narlıdere'ye 334.6, Kemalpaşa'ya 405.6, Karşıyaka'ya 182.4, Manisa'ya 309.6, Balıkesir'e 153.2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.