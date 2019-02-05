Suriyeliler hayata tutunmaya çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesinde birçok farklı noktada kurdukları çadırlarda yaşamaya çalışan Suriyeliler, çok zor şartlarda hayata tutunuyor. Yaklaşık 6 metrekarelik çadırlarda, kalabalık gruplar halinde yaşayan Suriyeliler, yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Kışın iş bulamayan Suriyeliler, gönüllü vatandaşların kendilerine yaptığı yardımlarla hayata tutunuyor. Çadırlarda kalan çocukların ayaklarında ayakkabı ve çorap olmaması dikkat çekerken, yine temel ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayamayan Suriyeli sığınmacıların, pazar yerlerinde atılan sebzeleri toplayarak yemek yapıyorlar.Yalnızca Subaşı Mahallesi'nde 18 çadırda yaklaşık 100 kişinin olduğunu söyleyen Ramazan Ali (47), yazın tarım alanlarında çalıştıklarında günlük 30 lira ile 50 lira arasında yevmiye aldıklarını, kışın ise kimsenin çalışmadığını ve gelen yardımlar ile hayatlarını sürdürdüklerini anlattı. Az da olsa Türkçe konuşabilen Aziz Katvan (22) ise 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, uzun bir süredir de Torbalı'da yaşadığını söyledi. İlk çocuğunu İzmir'de dünyaya getiren Aziz Katvan, acil ihtiyaçlarının bulunduğunu, yardım beklediklerini ifade etti. Mülteci Çocuklara Destek Girişimi üyelerinden olan ve 3 yıldır Suriyelilere gıda, eşya, bebek bezi, mama, bebek beşiği gibi yardımlarda bulunduklarını aktaran tiyatro eğitmeni Heval Çamlıbel Bayman (45), "4 milyon Suriyeli'nin çok ciddi bir nüfus var. Bu 4 milyonun 1.5 milyonu çocuklar oluşturuyor. Çocuklar, günlük siyaset ile değerlendirilmemesi gerekiyor. Çocuklar hepimizin önceliği olmalı" dedi.