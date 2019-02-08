Oğlunun okuması için her gün okula gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmirli Dilek Akan (36) ile Ali Akan (38) çiftinin oğulları Çınar, 25 Ocak 2011'de erken doğumla dünyaya geldi. Anne sütü ememeyen Çınar'da bir süre sonra beyin kanamasına bağlı olarak kısmi beyin felci gelişti. Çınar büyüdükçe bedenindeki engelleri fark eden Dilek- Ali Akan çifti, oğullarını henüz 6 aylıkken, fizik tedaviye götürmeye başladı. Tüm çabalara rağmen Çınar, tam olarak iyileşemedi. Yardım almadan ayakta duramayan veya ihtiyaçlarını gideremeyen Çınar için annesi Dilek Akan, kendisini oğluna adadı. Muhasebeci olan Dilek Akan, çalışmayı bırakarak, tüm zamanını oğluna ayırdı. Oğlunun iyi bir eğitim almasını, hayata karışmasını, arkadaşları ile oynamasını isteyen Dilek Akan, Çınar'ı evlerinin yakınında yer alan ve kaynaştırma sınıfı bulunan Ömer Seyfettin İlkokulu'na yazdırdı. Her gün oğlu ile birlikte okula giden Dilek Akan, Çınar'ın derste olduğu 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, bahçede çıkış zilinin çalmasını bekliyor.Yalnız başına yürüyemeyen ve ayakta duramayan Çınar'ın eli ayağı olan annesi Dilek Akan, oğlunun daha önce konuşmakta da zorlandığını, ancak gördüğü tedavilerin ardından ağız kaslarını şimdi biraz kullanabildiğini söyledi. Her sabah Çınar ile birlikte okula giden ve ders bitene kadar oğlunu bekleyen Dilek Akan, diğer oğlu Ege Akan'ı (2) da anne- babasına emanet ettiğini belirterek, "Çınar'la okulda geliyorum. İhtiyaçlarını birlikte karşılıyoruz. Bütün gün okuldayım, tek kalamıyor. Engelini aşarak hareket edebilmesi için fizik tedavi lazım. Ona destek olmak, oğlumun eli, kolu, bacağı olmak için güçlü durmaya çalışıyorum" dedi. Öte yandan Çınar'ın ayağındaki pediatrik ortezlerin, 6 ayda bir değişmesi gerektiğini belirten anne Akan, "Tedavi masrafları yüksek. Sarma ve tatlı yapıp satıyorum" dedi.