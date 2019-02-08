Özel öğrenciler için robotik cihaz tasarladı

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MANISA'DA Saruhanlı Cumhuriyet Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk (13), otizmli çocuklar için renkleri ve sayıları Türkçe, İngilizce, İspanyolca ile Fransızca söyleyen robotik cihaz geliştirdi. Otizmli çocukların, cihazla renkleri ve sayıları daha kolay öğreneceği belirtildi. Manisa Valiliği'nce kodlama projesi 'KodlaManisa' kapsamında tasarlanan, 'Renkleri ve sayıları engelsiz öğren' isimli projenin 2 ayda tamamlandığını belirten Mehmet Hilmi Kocacenk, cihazın maliyetinin ise 200 lira olduğunu söyledi. Geliştirilen cihaz, Saruhanlı'daki özel eğitim merkezinde kullanılmaya başlandı.ÖZEL çocuklara yardımcı olabilmek adına bu projeyi geliştirdiğini kaydeden Kocacenk, "Okulumuzdaki engelli arkadaşlar, renk ve sayıları öğrenmekte güçlük çekiyordu. Renkleri de dilleri de öğrenmek için bu projeyi geliştirdik. Türkçe'nin yanı sıra İngiliz ve Fransızca dillerini de yükledik cihazımıza. Önümüzdeki günlerde cihazımızın telefon uygulamasını da yapacağız. Faydalı olabildiysek ne mutlu bize" dedi. Cihazın kullanıldığı özel eğitim kurumunda görevli psikolog Öznur Dilsizoğlu ise "Cihazın basit olması bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz renklerin ve sayıların daha kolay şekilde farkına vardı" dedi.