Pakdemirli: dünyayı doyuran ülke olacağız

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR, 14'üncü AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapmaya başladı. Fuarın açılıştan önceki ilk ziyaretçisi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu. Kendisi de çiftçilikle uğraşan Pakdemirli, burada tarım araçları hakkında yetkililerden bilgi aldı, onları yakından inceledi. Bunun yanı sıra bir traktör markasının standında yeni üretilen traktörünün lansmanına da katıldı. Fuarın konukları arasında yer alan yabancı bakanlarla birlikte, kurdeleyi kesti, traktöre binip yakından inceledi. Burada konuşan Pakdemirli, "Ülkemiz, yakın gelecekte dünyayı doyuran ülke, dünyanın lider ülkesi olacak. Tarımı olmayan ülke, mutfağı olmayan eve benzer" dedi. Bakan Pakdemirli'ye köylü kadınlar ördükleri yeleği hediye etti, eşi için de oyalı yazma verdi. Bakan Pakdemirli de ceketini çıkarıp, hediye edilen yeleği denedi.