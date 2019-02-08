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Trifokal lensler ile gözlükten kurtulun

’ olarak bilinen trifokal göz içi lensler, 40 yaş üstü hastalarda uzak, orta ve yakın mesafede görüş kolaylığı sağlıyor

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Trifokal lensler ile gözlükten kurtulun
HALK arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lensleri, uzak orta ve yakın mesafede görme sıkıntısı yaşayan 40 yaş üzeri hastalarda büyük kolaylık sağlıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi.

10 DAKIKA SÜRÜYOR
Doğru tanı ve tedavi ile birlikte başarılı sonuçlar alındığı belirten Op. Dr. Asena, "Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak ülkemizde bu uygulamayı ilk yapan hastanelerden biriyiz. Trifokal lenslerde ameliyat süresi yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta, ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor" dedi.
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