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Aranan firari yakalandı

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Aranan firari yakalandı
İzmir'ın Bayraklı ilçesinde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir vatandaş kahvehanede kavga olduğunu ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, 'Saddam' lakaplı cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüseyin Çelik'in (28) kahvehanede daha önceden aralarında husumet bulunan Ömer Ü.ye silah çektiğini ve ekipleri görünce kaçtığı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaparken şüpheli Hüseyin Çelik'i ara sokakta buldu. Şüpheli Çelik, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Çelik'incezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
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Aranan firari yakalandı
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