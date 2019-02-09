Karşıyaka Stadı’nda otopark engeli aşıldı

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İzmir'de yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen bu konuda en mağdur takım olan Karşıyaka'da yıllardır yapımı beklenen Yalı'daki projeyle ilgili bir sorun daha çözüldü. Yeni stadın temel aşamasında kalan inşaatı için geçtiğimiz aralık ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alınmasından sonra otopark alanı için de Tarım ve Orman Bakanlığı'yla anlaşmaya varıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Orman Bakanlığı'yla yaptığı anlaşmayla stat arazisinin bitişiğinde yer alan, imar planında otopark olarak düzenlenmiş İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün kullanımındaki yaklaşık 9 dönümlük alan, maç günleri ortak otopark olarak kullanılacak. Bu anlaşmayla İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği'ne takılmayacak.