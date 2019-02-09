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üper Lig'de son 3 haftada Malatya, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye
yenilerek puan cetvelinde bir hayli geriye düşen Göztepe, yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Üst üste gelen puan kayıpları nedeniyle sarı-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyadan Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Kemal Özdeş'e tepkilerini yükseltirken Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne de giderek pankart astı. Taraftarlar, 4 farklı dilde 'Yenilince değil, vazgeçince kaybedersin' yazılı pankartı idman sahasına asarken futbolculara pankartlı motivasyon yaptı. ALANYA AYARI
Bu arada Göztepe'de kadroya Alanya maçında ayar geliyor. Sarı-kırmızılılarda, performansı eleştirilen Halil'in yerine Yasin'e
şans vermeyi planlayan teknik patron Kemal Özdeş, Borges'i de kesmeyi planlıyor. Orta alanı Alpaslan, Poko ve Castro üçlüsüyle kurgulayan
Özdeş, ileri uçta da cezalı Jerome'un yerine mecburen Deniz Kadah'a şans verecek.
ÖZDEŞ İLAÇ OLMADI
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de kötü gidişe çare olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin başında 5 lig, 3 de kupa maçına çıkan Özdeş, 2 galibiyet alırken, 2 karşılaşmadan beraberlik, 4 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.
Ligde 5 maçta sadece 4 puan toplayan Özdeşli Göztepe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalması içinse ilk maçta 1-0 yenildiği Y.Malatya'yı rövanşta 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.