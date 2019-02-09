BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de son 3 haftadayenilerek puan cetvelinde bir hayli geriye düşen Göztepe, yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Üst üste gelen puan kayıpları nedeniyle sarı-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyadan Başkan Mehmet Sepil ve teknik direktör Kemal Özdeş'e tepkilerini yükseltirken Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne de giderek pankart astı. Taraftarlar, 4 farklı dilde 'Yenilince değil, vazgeçince kaybedersin' yazılı pankartı idman sahasına asarken futbolculara pankartlı motivasyon yaptı. ALANYA AYARIBu arada Göztepe'de kadroya Alanya maçında ayar geliyor. Sarı-kırmızılılarda, performansı eleştirilenşans vermeyi planlayan teknik patron Kemal Özdeş,Özdeş, ileri uçta da cezalıÖZDEŞ İLAÇ OLMADIGöztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş de kötü gidişe çare olamadı. Sarı-kırmızılı ekibin başında 5 lig, 3 de kupa maçına çıkan Özdeş,Ligde 5 maçta sadece 4 puan toplayan