Yenilmezler kapışacak

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maç bugün Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Son 12 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmayan Denizlispor, 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu ağırlayacak. Ege Bölgesi'ni Spor Toto 1. Lig'de temsil eden 43 puanla haftaya lider başlayan Denizlispor ile 35 puana sahip haftaya 6. sırada giren Altınordu, 21. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacak. Denizlispor son 12 müsabakasında 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan topladı. Altınordu ise 8 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrıldığı son 14 müsabakada 30 puan elde etti. Denizlispor'da Ziya Alkurt kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 4-0 kazanmıştı.

SERİLERİNİ BİTİRECEĞİZ

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 maçtır devam eden galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini belirtti. Eroğlu, "Güzel bir seri yakaladık. Bu seriyi Denizli'de devam ittirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Denizli'nin yenilmezlik serisini bitireceğiz" ifadelerini kullandı

TARAFTAR BİZE GÜVENSİN?

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Altınordu maçını kazanarak rakipleriyle aradaki puan farkını açmak istediklerini belirtti. İldiz, "Altınordu karşılaşmasını seyircimizin de desteğiyle kazanıp Süper Lig yolunda bir engeli daha aşmış olacağız. Taraftarımız bize sonuna kadar güvensin" ifadelerini kullandı.