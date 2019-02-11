Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

AYDIN-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeli kapsamında, tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle 26 Mart'ta ihale edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, YİD modeli kapsamında, istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek. İstekliler, ihale dosyasını bugünden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz görebilecek. Geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihalede teklifler, 7 gün öncesinden başlayarak ihale günü saat 10.00'a kadar teslim edilecek. İhale, 26 Mart günü saat 10.30'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.