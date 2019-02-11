Bilim ve teknoloji vadisi kurulacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "10 Numara İzmir" adını verdiği projelerinden bilim ve teknoloji vadisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karaburun Yarımadası'nda hayata geçirilmesi planlanan projeyle ilgili Zeybekci, bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölgesinin dünyada sayılı merkezlerden biri olacağını belirtti. Bilim ve teknoloji vadisini en önemli projelerinden biri olarak nitelendiren Zeybekci, Karaburun Yarımadası'nı bilim teknoloji ve yazılım üssü haline getireceğiz. En önemli projelerimizden biri İzmir'i 21'inci yüzyıl dünyası ve Türkiye'sine yakışır biçimde, dünyanın sayılı bilim, teknoloji ve yazılım serbest bölgelerinden birine sahip kılmak olacak. Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün arazisi içinde yaklaşık 40 bin dönüm alanda hayat bulacak. Bunun için gerekli hukuki altyapıyı tamamlamak üzereyiz. Bakanlığım döneminde hayata geçirdiğimiz 'Proje Bazlı Teşvik Sistemi' sayesinde bu bölgede faaliyet gösterecek firmalara dünyanın en iddialı teşviklerini sağlayacağız. Vergi, enerji, finansman, altyapı, istihdam, çalışma izinleri, bankacılık işlem maliyetleri gibi pek çok konuda destek ve muafiyet sağlayacağız. Bu bölgeyi yatırımcı için cazibe bölgesi haline getireceğiz" diye konuştu.Zeybekci, bilim, teknoloji ve yazılım vadisinin avantajlarıyla çekim merkezi olacağının altını çizerek "Yarımadayı dünyanın göz bebeği haline getireceğiz. Ama yapılaşma anlamında da çok dikkatli davranacağız, minimum yapılaşmaya özen göstereceğiz ve doğal yapıyı koruyacağız. Burası dünyada en önemli merkezlerden biri haline gelecek. Bölgeye bilim insanları, teknoloji ve yazılım firmaları büyük ilgi görecek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin oyun yazılımı ihracatının 2018 yılında 1 milyar 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Zeybekci, vadinin Türkiye'ye sağlayacağı katma değere dikkati çekti. Zeybekci, bölgede ayrıca bir film platosu oluşturmayı düşündüklerini de kaydetti.