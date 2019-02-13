6 hafta ömür bıçtıler, 4 elle hayata tutundu

Türkıye'de yaşamını sürdürdüğü sırada çalışmak için Almanya'ya gitmek isteyen Canan Bağana (46), yasadışı yollardan 23 yıl önce Yunanistan'a gitti. Ardından 2 yıl sonra evlenerek Almanya'ya yerleşen Bağana'ya 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. 2016 ve 2017 yılında iki kez ameliyat olan Bağana'nın rahatsızlığı, yaklaşık 6 ay önce bir kez daha nüksetti. 4 ay önce Almanya'nın Bremen kentindeki bir hastanede ameliyata alınan Canan Bağana'nın vücuduna kanserli hücrelerin yayıldığı görülünce, müdahale edilmedi. Almanya'daki kurallar gereği ailesine 6 hafta ömrü kaldığı söylenen 3 çocuk babası Canan Bağana'nın Türkiye'ye gitme isteği doktorların uçak yolculuğuna izin vermemesi üzerine gerçekleşmedi.

'HASTALIKLA ÇOK MÜCADELE ETTI'

İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında İzmir'de bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın'a muayene olmak isteyen Bağana, Türk pilotun yardımıyla İzmir'e geldi. Prof. Dr. Ünal Aydın'ın ilk kontrollerini ve testlerini yaptığı Bağana'nın ameliyatta, bağırsaklarındaki tümörler temizlendi. Sağlığında olumlu gelişmeler yaşanan Bağana, yaşama sımsıkı tutundu. Prof. Dr. Ünal Aydın, "Canan, Türkiye'de geldiği zaman ayakta duramıyordu. Ameliyatla bağırsaklarındaki tümörleri temizledik. Canan ciddi bir mücadele ortaya koydu" dedi.