Eray Köseler’in ailesi: Beyaz araba bulunsun

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'degeçtiğimiz mayıs ayında 17 yaşındaki bisikletçi Eray Köseler ile ona çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Köseler ailesi, çocuklarına çarpan aracın şoförünün kazadan saniyeler önce solladığı beyaz renkli otomobilin sürücüsünün bulunmasını istiyor. Baba Ertuğrul Köseler, "Ne yapsam oğlum geri gelmeyecek. Bunu bir kaza olarak görüyorum ancak beyaz renkli araç sürücüsünün kim olduğunun ortaya çıkması lazım"diye konuştu. Avukat Sefer Keskin, güvenlik kameralarında belirledikleri beyaz renkli otomobilin kazaya karışma olasılığı üzerine savcılığa itirazda bulunduklarını söyledi. Avukat Sefer Keskin, "Olaydan saniyeler önce kaza yapan aracın önüne kırdığı otomobil, hafif yavaşladıktan sonra yoluna devam ediyor. Bu durum da bizi yaralıyor. Orada dursa ambulans aransa iki can kaybından daha azı yaşanabilirdi" dedi.