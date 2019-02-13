Süper Lig'de Göztepe, Aytemiz Alanyaspor engelini son dakikadaki röveşata golü ile geçip rahat bir nefes alırken, Sivas deplasmanından puansız dönen Akhisarspor ligin dibinden kurtulamadı. Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor, Altınordu engelini tek golle aşıp zirvedeki yerini korurken; Altay, Adanaspor'u deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Paixao'nun son dakikalardaki golü ile 3-2 yenip rahat nefes aldı. Zor günler yaşayan Balıkesirspor Baltok ise Elazığspor'u 3-1 yenerek ilk 6 yürüyüşünü sürdürdü. Gizem Yılmazer'in yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi değerlendirdiler. 1. Gizem Yılmazer: Göztepe son dakika golü ile kazandı. Bir nefes aldı diyebilir miyiz?

Lebip Timor: Çok değerli ve zor bir galibiyet aldılar. Kötü başlayıp ilk 15 dakikada 3 çok net pozisyon verdikleri Alanyaspor karşısında 2-0'ı yakalayan bir takımın bu kadar zorlanması anlaşılır gibi değildi. Düşme hattına yaklaşmış olmaları oyunlarını etkiledi diyebiliriz. Ancak Göztepe de bu değil, bunu da söylemeliyiz. Taraftar rahat maç izleyemiyor. Ghilas'ın son dakikadaki röveşata golü için 'Hayata röveşata' da diyebiliriz. Zira takım bu galibiyet ile nefes aldı.

Serhan Çifdalöz: Maç önce geldi, sonra gitti. İlk yarı sonunda yedikleri gol Alanyaspor'u ayağa kaldırdı. Nitekim ikinci yarıya da pozisyonlar bularak başlayan takım Alanyaspor idi. Göztepe oyunun tamamında aynı takım birlikteliğini gösteremiyor. Bu sorunu çözmeleri lazım. Alanyaspor, beraberliği arayıp geride boş alanlar bırakırken Halil neden oyuna alınmadı onu da anlayabilmiş değilim. 3 puan geldi ama kafalarda da kocaman soru işaretleri var. AH AKHİSAR AH!

2. Yılmazer: Akhisarspor kazanmayı unuttu. Ne oldu bu takıma?

Timor: Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikten sonra 5 maçı da kazanamadılar. Ara transferde güçlenen Rizespor ve Ankaragücü çıkış yaptılar. Sakatlara rağmen Akhisar yönetimi beklenen hamleleri yapmadı. Sivas deplasmanı öncesi takımın yarısı cezalı ve sakat. Bu ortamda kimse Cihat Arslan hocadan şapkadan tavşan çıkarmasını beklemesin. Göz göre göre takım gidiyor.

Çifdalöz: Takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Sakatı, cezalısı yetmezmiş gibi Sivas maçında çok erken yedikleri golle de maç adeta yenik başladılar. Son dakikalardaki penaltı golü ile farkı bire indirdikten sonra rakibin de 10 kişi kalması ile 7 dakikalık uzatma süresinde çok net 3 gol pozisyonunu harcadılar. En azından 1 puanı hak etmişlerdi. Bu saatten sonra 2-3 maçlık galibiyet serisine ihtiyaçları var.

DENİZLİ SERİYE BAĞLADI

3. Yılmazer: Denizlispor-Altınordu maçı için neler söyleyeceksiniz?

Timor: Baştan sona kadar Denizlispor üstünlüğünde bir maç oynandı. Altınordu kalecisi Erce'nin yıldızlaştığı bir maç kaldı akıllarda. Özellikle ilk yarıda direkten dönen bir top dışında sayısız Erce kurtarışları izledik. Altınordu'nun yenilmezlik serisi biterken, Denizlispor dolu dizgin hedefe koşuyor. Şehirdeki heyecan, tribünlerdeki coşku bir şampiyonluk havası estiriyor.

Çifdalöz: Ben Altınordu'dan böyle bir oyun beklemiyordum. Topu da, oyunu da rakibe bıraktılar. Denizlispor işi sıkı tutuyor. Zira 3 puanlı sistem hata kaldırmaz. Aşağıdan gelenler var ama Denizlispor kendi göbeğini kendisi kesecek. Yücel İldiz hocanın tecrübesi, tribünlerin büyük desteği maçın rengini değiştiriyor. Yıllar sonra ilk kez böylesine bir desteğe tanık oluyoruz.

NEDEN OLMASIN

4. Yılmazer: Balıkesirspor Baltok'un ilk 6 arzusu ve umudu devam ediyor. Ne dersiniz? - Timor: Neden olmasın. Ben öncelikle Giray Bulak hocamı kutlamak istiyorum. Bunca sıkıntıya rağmen asla vazgeçmeyen bir takım yaratmış. Takım oyunu olmanın ödülünü aldılar. Puan kaybetmiş olsalardı yazık olurdu. Baştan sona üstün oynadılar. 2 gol atan Foxi'nin katkısını da söylemeliyiz. - Çifdalöz: Elazığspor karşısında baştan sona üstün oynadılar. Yedikleri gol kendi hatalarından geldi. Kadro darlığına rağmen, Giray hoca mevcut kadro ile iyi işler çıkarıyor. İlk 6 zor gibi görünse de zoru seven bir hocaları var.



ALTAY GİTTİ GELDİ, 3 PUAN ILAÇ OLDU

5. Yılmazer: Altay 2-0 geriden gelip maç kazandı. Bu, bir geri dönüş sinyali mi? - Timor: Bulunduğu yeri zaten hak etmeyen bir takım vardı. Kazanmaları hem takım adına hem de Sait Karafırtınalar hoca adına çok iyi oldu. Bu galibiyet gelecek haftalar adına da takımı ateşler. - Çifdalöz: Sait hoca ile 2 maçtan 4 puan çıkardılar. Lebip abiye katılıyorum, kadro iyi ama skora yansıtamıyorlardı. Aşağılar karışırken bu galibiyetin ilaç gibi geldi.