Spor yapan aile sağlığına kavuştu

Manısa'nın Şehzadeler ilçesinde spor salonuna kaydını yaptırdıkları oğullarına özenen 4 kişilik Aşıcı ailesi, birlikte yaptıkları spor ile örnek oldu. Özel bir fabrikada çalışan baba Bilal Aşıcı (43), her gün spor salonuna götürdüğü ilkokul 2. sınıf öğrencisi oğlu Doruk'un gelişimini fark etti. Aşırı kilolarından dolayı sağlık sorunları olan baba Bilal Aşıcı da Kick Boks eğitimi almaya başladı. 2 ayda 18 idman yapan baba Aşıcı, 130 kilodan 86'ya düştü. Baba Bilal Aşıcı'daki değişimin ardından anne Gülşen Aşıcı, kızı Irmak ile beraber, eşi ve çocuğuna eşlik etmeye başladı. Haftanın 3 günü spor salonuna giderek, antrenör Selahattin Akay eşliğinde çalışan aile, spor sonrası hayatlarında değişimler yaşandığını ve mutlu olduklarını söyledi.Baba Bilal Aşıcı, sporun yaşının olmadığını ve herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Ben ilk başta oğlumu getirdim. Sporun çok güzel olduğunu görünce, oğlumda gelişmeler gördüm. Aşırı kilolarımdan dolayı sağlık sorunlarım vardı. Bu nedenle bende spora başladım. Şu an sporla birlikte 130 kilodan 86 kiloya kadar düştüm. Ailem de özenince, ailece birlikte spor yapmaya başladık. Herkes çok şaşırdı. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Yaşın hiçbir önemi yok. Spor her yaşta yapılmalı" dedi.