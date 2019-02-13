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heyetinden ’ya teşekkür

Giriş Tarihi: 13.2.2019
Turizm heyetinden İZTO’ya teşekkür
HORECA Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı'na bir destek de İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama tesislerini tedarikçilerle 20-23 Şubat tarihleri arasında İzmir'de buluşturacak HORECA fuarına destek veren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e teşekkür etti. İşler, "Sektörün tedarikçilerle büyük buluşmasına odamızın verdiği destek çok önemli ve değerli" dedi. Özgener, "Turizm çok önemli. 12 aya yayılması gerek. İzmir'in turizmden hak ettiği payı alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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Turizm heyetinden İZTO’ya teşekkür
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