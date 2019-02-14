Özgür KAYNAR: İyi mi?

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimi, ittifak deneyiminde zorlu viraja döndü, özellikle decephesinde!aday belirleme sürecinde seçim ortağıne kadar dinleyip dinlemediği siyasette şu sıralar gündemi ve zihinleri en çok meşgul eden konulardan...Özellikle İzmir'de ciddi rahatsızlık veİyi Parti'nin ısrarla önerip parti kurmaylarından söz aldığı belirtilen isimler, CHP Genel Merkezi'nden çıkamadı.İyi Parti'nin de desteği ile adaylığı garantilemeye çalışan, kamuoyu araştırmalarında önde çıktığı konuşulan yılların CHP'lileri bile İzmir listeleri ile hüsrana uğradı.Hiç ihtimal verilmeyen, adı bile geçmeyen sürpriz ötesi kişilerin CHP yönetimi tarafından aday gösterilmesi hesapları altüst edip ittifakta ayrışmaya zemin hazırlamış gibi gözüküyor!CHP'nin tercihlerinin HDP tarafından hüsnükabul görmesi ve duyulan memnuniyetin paylaşılması ittifaktaki çatlağı büyütüyor.İyi Parti'ye bırakılan 2 ilçe için bazı CHP'lilerin incitici ifadeleri de tuz biber ekiyor!sorusu yanıt bekliyor...31 Mart işte bu yüzden Millet İttifakı için İzmir'de keskin bir viraj!Bu zorlu virajda savrulmanın yaşanmaması ise neredeyse imkansız!İyi Parti, isim önerip veto edildiği yerlerde aday gösterirse ittifak iyice karışır.Aday göstermeyip boyun eğerse, bu kez tabanındaki rahatsızlık büyür.Her açıdan sancılı bir durum!Görünen o ki...Kimi İyi Partililer, 31 Mart virajı öncesinde yol ayrımında!'nin partinin 50'nci kuruluş yıldönümündekiçağrısı, yol ayrımındakilereyön gösteriyordu...Bahçeli'nin,sözü, muhtemeldir ki siyasetinnabzını tutan, yarınına da yön verecekbir analizin sonucu...Türk siyasetinin görev başındaki en deneyimli lideri MHP Genel Başkanı'nın MHP'nin yarım asır önce yola çıktığı Adana'dan verdiği mesajı İzmir'den ben böyle okudum...