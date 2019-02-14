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Tayfur Bingöl formayı unuttu

ile ilk yarıda 15 maçta sahaya çıkan oyuncu ikinci devre sadece Galatasaray maçında 7 dakika süre alabildi

Giriş Tarihi: 14.2.2019
Tayfur Bingöl formayı unuttu
SÜPER Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenip moral tazeleyen Göztepe'de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu. Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 7 dakika sahada kalabildi. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Tayfur, sadece Galatasaray müsabakasının son 7 dakikasında forma giyebildi. Kayserispor maçı öncesi kanat oyuncuları Serdar ve Yasin'in cezalı duruma düşmesinin ardından Tayfur gözünü teknik direktör Kemal Özdeş'e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş'in Kadir Has Stadı'nda kanatlarda Halil ve Gouffran'ı tercih edeceği ifade edildi.
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Tayfur Bingöl formayı unuttu
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