Tayfur Bingöl formayı unuttu

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Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenip moral tazeleyen Göztepe'de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu. Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 7 dakika sahada kalabildi.Kayserispor maçı öncesi kanat oyuncularıTayfur gözünü teknik direktör Kemal Özdeş'e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş'in Kadir Has Stadı'nda kanatlarda Halil ve Gouffran'ı tercih edeceği ifade edildi.