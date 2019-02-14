Tayfur Bingöl formayı unuttu

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Lig'de geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenip moral tazeleyen Göztepe'de kanat oyuncu Tayfur Bingöl ikinci yarıda formayı unuttu. Sezonun ilk yarısında 15 müsabakada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, ikinci devrede ise yalnızca 7 dakika sahada kalabildi. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Tayfur, sadece Galatasaray müsabakasının son 7 dakikasında forma giyebildi.
Kayserispor maçı öncesi kanat oyuncuları Serdar ve Yasin'in cezalı duruma düşmesinin ardından
Tayfur gözünü teknik direktör Kemal Özdeş'e çevirdi. Ancak Kemal Özdeş'in Kadir Has Stadı'nda kanatlarda Halil ve Gouffran'ı tercih edeceği ifade edildi.