Altay’da Kappel fırtınası var

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıdaki performansı nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen Leandro Kappel, ikinci yarıya muhteşem bir başlangıç yaparak takımda kahraman oldu. Hollandalı sağ kanat oyuncusu ikinci devrede bambaşka bir görüntü sergileyerek oynanan 4 maçın 3'ünde alınan skorlara direkt etki etti.
Altay bu periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan toplarken, bu başarıda Kappel takımına önemli katkı sağladı. Toplam gol sayısını 5'e çıkararak takımın en skorer ikinci ismi olan tecrübeli oyuncu futboluyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Ara transfer döneminde ismi eski kulübü Denizlispor'la anılan ancak yuvada kalan Kappel, sergilediği başarılı performansla kafalardaki soru işaretlerini de sildi.