İlk köy okulu müzeye dönüştü

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BALIKESİR'İN Balya ilçesine bağlı Akbaş kırsal mahallesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk köy okulu Psikolog Dr. Gülay Dayıcan'ın çabalarıyla müzeye dönüştürüldü. Kırsal mahalledeki etnografya müzesi ayrıca sadece o yöreye ait eşyaların bulunduğu müze özelliğini de taşıyor. Müzede ayrıca çoğu müze haline getirilen köyde okumuş insanların günlük hayatta kullandıkları eşyaların sergilenmesi gerçekleştiriliyor. Kurdukları etnografya müzesinin içeriği ile ilgili bilgi veren Dayıcan, "Şu anda mesela burada iki tane köy galerisi, bir tane de okuldan kurtarabildiğimiz eşyaları sergilediğimiz galeri bulunuyor. Burada görünen her obje bizim bizzat köyde yaşayan insanların, atalarımızın kullandığı alet, edevattan oluşuyor. Mesela öyle bir kültür oluştu ki köyde; şu anda 90 yaşın üzerinde yaşlılarımız var, onlar bu okulun öğrencileri ve biz yaşlılarımızı kaybedince onların torunları, çocukları mutlaka onlardan kalan bir eski eşyayı bize getiriyorlar. Diyorlar ki bunları alın müzeye koyun ninemizin, dedemizin adına yaşasın" dedi.