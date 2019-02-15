‘Tanzim talebi olursa karşılamaya hazırız’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ucuz sebze ve meyveye ulaşmanın İzmir'de yaşayanların da hakkı olduğunu belirterek, tanzim satış noktalarının kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na çağrıda bulundu. Türkiye'deki birçok belediyeden tanzim satış noktalarının kurulması için taleplerin geldiğine dikkat çeken Başkan Şengül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üreticiden, birinci elden sebze ve meyveler alınarak halkımıza ulaştırılıyor. İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış merkezlerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Halkımızdan olumlu geri dönüşler alınıyor. Halkımız için ne gerekiyorsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.İzmır halkının da ucuz sebze ve meyveye ulaşması gerektiği belirten Başkan Şengül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi olursa Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla bunu karşılamaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Siyaseti bir kenara bırakılarak, İzmir halkının yararı düşünülmeli. Eğer Büyükşehir bunu yapmayacaksa, biz de farklı çözüm yolları üreteceğiz. Eğer Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir talebi olursa, karşılamaya hazırız. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla ilgili kendilerinden yanıt bekliyoruz. Siyaseti bir kenara bırakarak, İzmir halkının beklentisine göre hareket edilmeli" dedi.