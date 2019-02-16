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Altınordu’da Serdar formasına kavuşuyor

Altınordu Başkanı , Spor Bakanı ’na kulüp armalarının olduğu bir çerçeve hediye etti.

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Altınordu’da Serdar formasına kavuşuyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de yarın evinde ilk 6 yarışındaki rakiplerinden Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'da, forvet Serdar Deliktaş aylar sonra dönmeye hazırlanıyor. En son 1 Aralık'ta sezonun 14. haftasındaki Altay derbisinde forma giyen deneyimli golcü, sakatlığı nedeniyle 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sol ayak bileğindeki ödem yüzünden en az 2 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Serdar, iyileşme sürecinin uzaması nedeniyle son 7 karşılaşmada kadroda yer almadı.

BAKAN'A DAVET
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, makamında ziyaret ettiği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Nisan ayında düzenlenecek 6. Uluslararası U12 İzmir Cup'a davet etti. Ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik ederken, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

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Altınordu’da Serdar formasına kavuşuyor
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