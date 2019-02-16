‘Gediz Deltası UNESCO mirası olmalı’

İzmir'in Çiğli ilçesi Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki Kuş Cenneti, 289 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında ise yüz bine yakın su kuşunu konuk ettiği bilinen Gediz Deltası sulak alanı aynı zamanda Türkiye'deki 14 Ramsar Alanı'ndan (Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış sulak alan) biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda bulunan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmesini isteyen Doğa Derneği, bir rapor hazırladı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, emekli Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol'un hazırladığı rapora göre, Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterleri arasında bulunan şartları taşıyor. Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, "Gediz Deltası tüm dünya ölçeğinde değerli eşsiz bir doğa mirası. Burası, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmeli" dedi.

BUGÜN NELER OLDU