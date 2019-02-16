Hedef 2020 Olimpiyatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu, Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi milli cimnastikçi Doğukan Büyükarslan, ülkemizi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Trampolin Cimnastik Dünya Kupasında temsil edecek. 2017'de, bu branşta Türkiye'ye ilk kez altın madalya kazandıran 19 yaşındaki Büyükarslan, milli takımdaki arkadaşlarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, en büyük hedefinin ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında temsil etmek olduğunu söyledi. Cimnastiğe 6 yaşında başlayan, 6 yıl artistik cimnastik yaptıktan sonra antrenörlerinin yönlendirmesiyle tramboline geçen Büyükarslan, "Bu yılki uluslararası yarışma maratonumuz Bakü'de yapılacak Dünya Kupası ile başlıyor. Ülkemizi, yapılacak bütün uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarıma aralıksız devam ediyorum. En büyük hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan ilk Türk trambolin jimnastikçi olmak" dedi.



Kaf-Kaf 'istikrar' dedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da teknik heyet kadroyu bozmuyor. Son 5 maçından 4 beraberlik, bir galibiyet çıkaran yeşilkırmızılı takım yarın Esenler Erok ile deplasmanda oynayacağı maça son iki karşılaşmada mücadele eden 11'le çıkacak. 27 puan ve averajla haftaya 12. sırada giren İzmir ekibi, İstanbul deplasmanında 34 puan ve averajla haftaya 3. sırada giren rakibini yenerek moral bulmak ve yükselişini sürdürmek istiyor.

Menemen Belediye lider Tuzla'ya karşı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek iddiasını sürdüren Menemen Belediyespor bugün zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Tuzlaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Suat Kaya, "Kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maça çıkacağız. Ben takımıma güveniyorum. Önceliğimiz kazanmak ama kazanamıyorsak da yenilmemeliyiz" dedi