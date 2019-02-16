Meslek liselerine döner sermaye

GÜNEY Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul edilen 'Meslek Liseleri Markalaşıyor' projesi eğitimler başladı. Organizasyonun açılış töreninde konuşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, "Denizli ekonomi, sanayi ve turizm şehri olarak anılıyor ama Denizli aynı zamanda da bir eğitim şehri. Projemizi en iyi şekilde neticelendireceğimize inanıyorum. Mesleki eğitim alanında da sektör işbirliği protokolleri ile önemli adımlar attık. Projemizin en önemli hedefi döner sermaye işletmeleri. Meslek liselerimizin her birinde döner sermaye işletmeleri kuracağız. Bunun akabinde ekonomiye üretim yaparak katkıda bulunan okullarımız olacak. Aynı zamanda da okullarımızda markalaşmaya gideceğiz ve markalı ürünler çıkaracağız. Eğitimde insan odaklı sisteme yoğunlaşıyoruz" dedi.

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