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’da kar yağışı etkili oldu

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Turgutlu’da kar yağışı etkili oldu

MANISA'DA Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde, dün sabah başlayan kar yağışı, öğle saatlerine kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu olumsuzluk olmadığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzarada cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Sürücüler ise yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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Turgutlu’da kar yağışı etkili oldu
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