Yol inşaatında kaya mezarı bulundu

İZMIR'IN Ödemiş ilçesine bağlı Türkönü Mahallesi'nin kuzeydoğusunda bulunan Antik Neikaia Kenti'nden tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 5 yıl önce DSİ'nin Beydağ sulaması kanal kazısı sırasında bulunan lahitler gibi bu defa da Torbalı-Kiraz bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiği Türkönü ile Ertuğrul mahalleleri arasındaki Kısık mevkisinde kaya mezarı bulundu. İş makinelerinin kazı çalışmaları sırasında bulunan ve kısmen hasar gören kaya mezarı nedeniyle bölgede çalışmalar durduruldu. Ödemiş Müze Müdürlüğü bölgeyi kontrol altına aldı. Müze Müdürlüğü ekiplerinin kısa süre içerisinde kurtarma kazısı yapıp kaya mezarı ve çevresini koruma altına alacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU