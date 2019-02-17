Laodikya yeniden canlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı'dekı Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açıga çıkarıldı. Tarihi tiyatronun, restorasyon çalısmalarına uygun hale getirildigi de belirtildi. 15 bin kisilik Batı Tiyatrosu'nu ayaga kaldırarak, burada çesitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, "Denizli'de turizm sektörünün 12 ay yasaması için bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım yaptık. Laodikya Antik Kenti'nde yapılan kazı çalısmalarında önemli bir mesafe katedildi. Antik kentin içerisinde bulunan Batı Tiyatrosu'nu ayaga kaldırmak ve burada etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Tarihi ve dogal zenginlikleri sehrimizin turizmde daha da ileri noktalara ulasmasını çok önemsiyoruz" dedi.