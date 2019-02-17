Zeybekci çözer İzmir’e değer

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'nin altyapıdan ulaşıma, istihdamdan spora ve kültür sanata kadar "10 Numara İzmir" sloganıyla açıkladığı projelerinin odağında insan var. Her projenin özenli bir araştırma ürünü olduğunu dile getiren Zeybekci, "Bu projeleri halkımızla birlikte hazırladık" dedi.İzmir'i gönül belediyeciliği ile buluşturmak istediğini söyleyen Zeybekci, "Projelerimiz İzmir'i şahlandıracak, kentimiz 21'inci yüzyılın yıldızı olacak. Gençlerimize ve kadınlarımıza yeni iş kapısı açacak" diye konuştu. Seçmene de seslenen Zeybekci, "Oyunuzu geleceğinize verin" dedi.Gençlerin düzenlediği futbol turnuvasının santra vuruşunu yapan Zeybekci, "Bir dahakine sahadayım" dedi.Olimpiyat Stadı'nın içerisinde hayata geçirilecek Velodrom ve Atletizm Pisti olimpik standartlarda olacak.Ulaşım projeleri kapsamında İzmir'e ilk etapta 28 yeni battı çıktı kazandırılacak.Taksi durakları daha modern bir görünüme kavuşacak. Her muhtara yeni bina yapılacak.