Ağları toplamaya gitti geri dönmedi

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in Manyas ilçesinde geçen salı günü avlanmak için kayıkla göle açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan balıkçı Birol Dayı'yı (43), arama çalışmaları, hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, ekiplerin arama çalışmalarını her gün sürdürdüğünü söyledi. Kaya, "Kayıp balıkçının en son görüldüğü Manyas Gölü'nün Hamamlı Mahallesi yönünde kayığa ait şamandıraya ulaşılmış. Kayığın etrafındaki balık ağları dalgıçlar için büyük risk oluşturduğundan, hava sakinleştiğinde önce ağlar buradan toplanacak ve sonrasında kayığın olduğu sularda arama yapılacak" dedi. Olayın yaşandığı günden bir gün önce gece abisi ile birlikte olduklarını söyleyen kardeşi Şenol Dayı, "Bir gece önce birlikteydik. Fırtına olacağını ve bu nedenle sabah balığa çıkmayacağını söyledi. Uzun yıllardır balıkçılık yapan çok tecrübeli biriydi. Sabah hava koşulları iyi olunca balık avlamaya çıkmış. Çok üzgünüz. Hala bir haber alamadık" dedi. Dayı, "Ekipler ellerinden geleni yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Abimde tüm balıkçılar gibi fırtına öncesi ağlarını kurtarmak için göle açıldı. Ancak bazı şeyler kader. Onun başına geldi. Söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.