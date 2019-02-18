Ayda maç, stat müjdesini verdi

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, CHP'li Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin geçmişte yaptığı engellemelere rağmen yeşil-kırmızılı taraftarların stadına kavuşacağını söyledi. Statla ilgiil yürütülen çalışmaları değerlendiren Maç, "Stadın yarım kalması Karşıyakalılar'a büyük haksızlık. İmar planları Göztepe ve Alsancak statları ile eş zamanda onaylanan Karşıyaka Stadı, ilgili belediyeler tarafından yapılan itirazlar ve açılan davalar nedeniyle tamamlanamadı. Bu durum taraftarımızı ve biz Karşıyakalıları fazlasıyla üzdü" dedi. A grubu şehir plancısı ve aynı zamanda 3 yıldır İZVAK Yönetim Kurulu üyesi olan Maç, "Stada yönelik adeta bir şehir efsanesi olarak konuşulan konulardan biri, konumu, yani kent merkezinde stat olur mu?Diğeri ise; trafik ve otopark sorunu yaratır mı? Şehir plancısı ve bu işi 28 yıldır yapan biri olarak stadın yapılmaması için öne sürülen bu gerekçelerin kesinlikle geçerli olmadığını söyleyebilirim. Stadın şu anki konumu, kesinlikle doğrudur. İmar barışı kapsamında ödenmesi gereken 2.6 milyon lirayı da Spor Bakanlığı'nın üstlenmesini sağladık. Kalan inşaat işlerine ilişkin yakında inşaat ruhsatını da alacağız ve Karşıyakalılarla paylaşacağız" diye konuştu.