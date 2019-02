BUGÜN NELER OLDU

Teknolojialanında yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 13 ayrı noktasına koyduğu şehir kameraları ile Denizli'yi dünyaya izlettiriyor. Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'ndan Denizli Kayak Merkezi'ne kadar kentin önemli noktaları internetten an be an izlenebiliyor. Özellikle yurtdışından ve Ege'den çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği şehir kamerası uygulaması büyük beğeni topluyor.