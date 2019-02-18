Ne oldu sana!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Göztepe deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup oldu: 1-2. 11. dakikada, Deniz'in hatalı pası ile sağ kanattan atağa kalkan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Castro topu iyi kontrol edemeyince, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 14'te Atila'nın sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta topu ters bir pas ile sağ taraftaki Deniz ile buluşturdu.39'da Gouffran'ın kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından iyi yükselen Alparslan'ın kafa vuruşunda topu Lung güçlükle kornere çeldi.88'de Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah'a çıkardı. Mensah tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Bu sonuçla Göztepe 25 puanda kalarak düşme hattıyla arasına mesafe koymayı başaramadı.