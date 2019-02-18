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Ne oldu sana!

Son maçında ’u mağlup eden ekibi, bu kez renktaşına takıldı. 14. dakikada Chery ile öne geçti. 84’te ’ün kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Ne oldu sana!
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçında Göztepe deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup oldu: 1-2. 11. dakikada, Deniz'in hatalı pası ile sağ kanattan atağa kalkan Gassama'nın ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda Castro topu iyi kontrol edemeyince, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 14'te Atila'nın sol kanattan hızlı geliştirdiği atakta topu ters bir pas ile sağ taraftaki Deniz ile buluşturdu. Deniz Türüç arka direğe iyi bir orta yaptı. Bu topa iyi yükselen Chery, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.

SKORU MENSAH BELİRLEDİ
39'da Gouffran'ın kullandığı serbest vuruşta defans oyuncularının arasından iyi yükselen Alparslan'ın kafa vuruşunda topu Lung güçlükle kornere çeldi. 84'te Berkan Emir'in kullandığı kornerde topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç'ün ters vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1. 88'de Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah'a çıkardı. Mensah tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Bu sonuçla Göztepe 25 puanda kalarak düşme hattıyla arasına mesafe koymayı başaramadı.
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