‘Sağlık turizmi için potansiyel büyük’

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AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in sağlık ve sağlık turizmi konusunda büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Nasır, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci'nin bu konuda açıkladığı projelerin İzmir'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi. AK Belediyecilik projeleriyle Çeşme'nin sağlık, spor, kültür ve turizm merkezi olacağını kaydeden Nasır, "Yurtdışında sağlık hizmetleri Türkiye'dekinin iki üç katı pahalıya mal oluyor. Potansiyeli ortaya çıkarmak için, farklı sektörlerin işbirliği ve güç birliğine gidilmesi gerekiyor" dedi.