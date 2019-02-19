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DESKİ’den Denizli’ye dev yatırım

Giriş Tarihi: 19.2.2019
DESKİ’den Denizli’ye dev yatırım
DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kentin geleceği için hayati öneme sahip olacak Acıpayam Akdere Barajı'nın yapımı için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DSİ'ye yaptıracakları Acıpayam Akdere Barajı'nın geleceğe atılan büyük bir yatırım olduğunu belirterek, 100 milyon liraya mal olacak tesisin Denizli'ye 70-80 yıl hizmet edeceğini vurguladı. Su konusunda geleceğe güvenle bakmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "DSİ, Akdere Barajı'nın yapımını tamamlayıp bize teslim ettikten sonra 30 yıl eşit taksitlerle ve herhangi bir faiz almadan ödemesini yapacağız. Bunu bizler takip ettik. Büyükşehir DESKİ olarak belki gelecek 70-80 yıl kullanılacak bir tesisin altına imza atıyoruz" dedi.
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DESKİ’den Denizli’ye dev yatırım
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