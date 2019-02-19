Manyas’ta çıkıyor Orta Doğu’ya ihraç ediliyor

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Manyas ve Bandırma ilçeleri sınırları içinde yer alan Manyas Gölü'nde yılda ortalama bin 500 ton avlanan "İsrail sazanı", Irak ve Suriye'ye ihraç ediliyor. Göl çevresinde faaliyet gösteren 6 kooperatif üyesi balıkçılar tarafından avlanan balıkların kilogramı 1 lira 30 kuruştan satılıyor. Bereketli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Engin Altın, "2012 yılında 2 bin 300 ton ihraç ederek rekora imza atmıştık. Ondan sonraki yıllar bin 500 ton seviyesinde devam etti. Bu sezon da bin 500 ton balık ihracatını hedefliyoruz" dedi. Balıkçılardan Cemil Gında ise "Arazimiz kısıtlı olduğu için tarım ve hayvancılıkla uğraşamıyoruz. Yıllardır balıkçılık yapıyoruz. Burada yakalanıyor, Irak ve Suriye'de tüketiliyor" dedi.