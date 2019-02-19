Temizlik işçiliğinden Türkiye ikinciliğine

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olan Deniz Gezen (23), kendisi gibi temizlik personeli olan Wushu Kung-Fu antrenörü Danyal Katı (31) ile tanışmasından sonra hayatı değişti. Bu yaşa kadar sporla hiçbir ilgisi olmayan Gezen, Wushu Kung-Fu sporuna ilişkin duyduğu ilgiyi antrenörüne anlattı. Antrenörü Katı'nın tavsiyesiyle hobi olarak spora başlayan Gezen, maçlara katılmaya karar verdi. 2 yıldır sabahları hastanede, akşamları da Manisa İlke Spor Kulübü salonunda antrenörü ile düzenli antrenman yapan Gezen, 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bayanlar 48 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Türkiye şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Gezen, hedef büyüterek Dünya şampiyonu olma yolunda antrenmanlarını sürdürüyor.Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Gezen, "Önceleri hobi olarak geliyordum. Çok hırslandım. Çok çabaladım. 2 senedir bu sporu yapıyorum. Bu sene Türkiye ikincisi oldum. Kendimle gurur duydum. Daha da iyi yerlere gelmek istiyorum. Ailem en başından beridir beni çok destekledi. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımda oldular. İş yerimden de çok iyi destekler aldım. Beni motive ediyorlar. Dünya şampiyonu olarak eğitmenimi ve ailemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Wushu Kung- Fu antrenörü Danyal Katı ise, "O yoğunlukla çalışıp tekrar akşamları salona gelmek bizi epey yoruyordu. Hem iş stresi hem de salondaki stres derken Türkiye şampiyonasına kadar geldik. Şampiyonada bütün rakiplerini eleyerek final maçını puanla kaybetti. Finali kaybetmesi rakibin çok tecrübeli olmasından kaynaklandı. 20 yaşından sonra başlamasına rağmen 2 sene içerisinde Türkiye ikinciliği gurur verici" dedi.