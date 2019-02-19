‘Uçak düştü’ ihbarı Selendi’yi karıştırdı

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Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde uçak düştüğü yönünde jandarmaya ihbar yapıldı. Harekete geçen jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İhbarda belirtilen bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler henüz herhangi bir ize rastlayamadı. Arama çalışmasını genişleten ekipler, Demirci ilçe sınırı ile Selendi arasında kalan bölgede de çalışmasını sürdürdü. Ancak orada da herhangi bir ize rastlanmadı.Konuyla ilgili açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Selendi ile Kula arasındaki kırsal mahallede yaşayan bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bölgede uçak düşmüş olabileceği yönünde ihbarda bulundu. Bütün birimlerin konuyu araştırdı. Selendi'de bir vatandaşımız alçaktan geçen uçağı gördükten sonra 'Düştüğünü zannettim' şeklinde ihbarda bulunuyor. Ondan başka gören yok. Ekiplerimiz aramaya çıktı, henüz bir iz yok. Yanlış değerlendirmeyle yapılan bir ihbar olduğunu düşünüyoruz. Civar köylerde de gören yok. İhbarda bulunan vatandaşa yeniden ulaştık. 'Uçak düştü' şeklinde değil, 'Düşmüş olabilir' şeklinde ihbarda bulunduğunu söylüyor. Yanlış ihbar olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.