Balıkesirliler tanzime koştu

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BALIKESIR Büyüksehir Belediyesi tarafından Toplu Tasıma Merkezi'nde (TTM) kurulan tanzim satıs magazasına vatandaslar yogun ilgi gösteriyor. Alısveris yapabilmek için uzun kuyruklar olusturan Balıkesirliler beklemelerine ragmen sunulan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Kırsal Hizmetler Daire Baskanı Ahmet Mekin Tüzün, cumartesi günü itibariyle faaliyete geçirdikleri tanzim satıs yerine ek ikinci subeyi Toygar Mahallesi'nde açtıklarını belirtti, "Kıymetli hemsehrilerimize 15 ton patates, 13 ton sogan, 12 ton domates, 256 adet brokoli, bin adet marul, 500 adet karnabahar, 300 adet lahana sunduk satısı gerçeklesti. Uygun fiyatlarla veriyoruz. Bizim önceligimiz Balıkesirli üreticinin ürünlerini direk olarak tüketicimize sunmak. Bu amaçla Tarım Kredi Kooperatiflerinin Balıkesir Bölge Birligi ile özel bir anlasmamız var" dedi. TTM Subesinde 25, Toygar'da da 14 personelle hizmet verdiklerini belirten Tüzün, "Yakında üçüncü bir noktada Altıeylül sınırları içerisinde bir nokta daha açacagız. Orada da hedefimiz alt gelir gurubuna dar gelirlilere hizmet etmek. Pazarlardan uzak olacak sekilde noktaları tespit edip hayata geçiriyoruz. Zaman içerisinde Körfez ve Güney Marmara bölgesinde de birer adet tanzim satıs yeri olusturacagız" diye konustu.