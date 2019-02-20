‘Gece spor yapabilirsiniz’

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen, "Sporla Kal, Güvende Kal Projesi"
kapsamında, "Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız"
panelinin dördüncüsü İzmir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, panelde yaptığı konuşmada uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Spor, uyuşturucu illetini önlemek açısından çok önemli bir araç. Bizleri zihnen ve bedenen sağlıklı tutuyor. Spor yapan insan az hasta oluyor. Bu sağlık harcamaları açısından da önemli. Uyuşturucu çok sinsi bir konu. Aileler evlatlarımızı iyi takip edelim. Çareyi yanlış yerde aramasın gençlerimiz. Toplumun hiçbir evladını hiçbir illete teslim etmemek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"
dedi.
300 GENÇLIK MERKEZI VAR, HEDEF 500
Türkiye'ye çok önemli tesisler kazandırdıklarını kaybeden Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimizi boş bırakmayalım. 'Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın' projesi çok ilgi gördü. Tesislerimizi 7/24 gençlerimizin hizmetine açtık. Gece yarısı da spor yapabilirsiniz. İlk etapta 5 adet olan Gençlik Merkezi sayımız 300'ü buldu. Hedefimiz 500 merkeze ulaşmak"
şeklinde konuştu.
ALTINORDU ÖRNEK MODEL
İZMİR temasları kapsamında Altınordu ve Karşıyaka Spor kulüplerini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'ya stat konusunda desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bakan Altınordu'nun ise iyi bir örnek model olduğunu ifade etti.