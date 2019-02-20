‘Gece spor yapabilirsiniz’

BUGÜN NELER OLDU

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen,kapsamında,panelinin dördüncüsü İzmir'de yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, panelde yaptığı konuşmada uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Spor, uyuşturucu illetini önlemek açısından çok önemli bir araç. Bizleri zihnen ve bedenen sağlıklı tutuyor. Spor yapan insan az hasta oluyor. Bu sağlık harcamaları açısından da önemli. Uyuşturucu çok sinsi bir konu. Aileler evlatlarımızı iyi takip edelim. Çareyi yanlış yerde aramasın gençlerimiz.dedi.Türkiye'ye çok önemli tesisler kazandırdıklarını kaybeden Bakan Kasapoğlu,şeklinde konuştu.İZMİR temasları kapsamında Altınordu ve Karşıyaka Spor kulüplerini de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Karşıyaka'ya stat konusunda desteklerinin devam edeceğini söyledi.