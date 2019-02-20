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Gençleri iş sahibi yapacak projemiz hazır

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Gençleri iş sahibi yapacak projemiz hazır
Cumhur Ittifakı Konak Belediye Baskan Adayı Melek Eroglu, Izmir Milletvekili Alpay Özalan beraberinde 'Genç Kürsü'nün konugu oldu. Konak'taki nüfusun büyük çogunlugunun gençlerden olustugunu ifade eden Eroglu, "Okuyan ve üretmek için imkân bekleyen gençlerimiz için sosyal merkezlerimiz, kültürel merkezlerimiz, bedensel gelisim merkezleri, amatör spor öncelikleri ve ilçemizde issizligi bitirecek projelerimiz hayata geçmeye hazır durumda. Damlacık'ta yapmayı planladıgımız Tasarım Merkezi ilk etapta bin gencimizi is sahibi yapacak. Projemizi hayata geçirdikten kısa süre sonra hedefimiz 5 bin gencimizi Tasarım Merkezi'nde is sahibi yapmak. Konak'taki gençlerimiz için umutsuzluk bitti. Kazanacaklar ve güvenle yasayacaklar. Konak'tan göç edip baska bir ilçede yasamak zorunda kalmayacaklar. Ilçemizde yasayan 183 bin kadınımız da bizim için en büyük güçtür. Bu gücü de en etkili sekilde kullanacagız" dedi.
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Gençleri iş sahibi yapacak projemiz hazır
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